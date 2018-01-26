ترامب: سأعتذر لبريطانيا

ترامب: سأعتذر لبريطانيا
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لم يكن يقصد أية إساءة لبريطانيا، عندما أعاد نشر مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين نشرتها قيادية في جماعة يمينية في بريطانيا، حيث أعلن أنه سيعتذر إذا كان هؤلاء الأشخاص عنصريين.

وقال ترامب لبرنامج (جود مورنينغ بريتن) على قناة (اي.تي.في) التلفزيونية البريطانية: "إنه لم يكن يعلم شيئا عن الجماعة لكنه "أقل شخص عنصري يمكن مقابلته" وإن إعادة نشر المقاطع في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لم تكن نوعا من التأييد.

وكان ترامب أثار غضبا عارما في بريطانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما أعاد نشر مقاطع فيديو معادية للمسلمين ودخل في جدل علني مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي انتقدته بسبب ما فعله.

ولدى سؤاله إن كان سيعتذر عن إعادة نشر المقاطع قال ترامب إذا كانت الجماعة عنصرية فإنه سيعتذر.

بريطانيا: غضب ومطالبات بإلغاء زيارة ترامب للبلاد بعد تغريداته ضد المسلمين

 

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