مصرع 41 شخصا جراء حريق في مستشفى بكوريا الجنوبية

مصرع 41 شخصا جراء حريق في مستشفى بكوريا الجنوبية
جانب من الحريق
رام الله - دنيا الوطن
لقي 41 شخصا مصرعهم اليوم الجمعة، إثر اندلاع حريق في مستشفى بمدينة ميليانغ جنوب شرقي كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية اليوم (الجمعة) نقلا عن سلطات مكافحة الحرائق في البلاد.

وفي التفاصيل، اندلع الحريق في مستشفى سيجونغ في مدينة ميليانغ جنوبي مقاطعة جيونغ سانغ. وبدأ الحريق من غرفة الطوارئ بالطابق الأول في المستشفى، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وتم تأكيد مصرع 41 شخصا على الأقل، فيما أُصيب عشرات آخرون بجروح، والحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لتعرض كثيرين لإصابات خطيرة.

وفي السياق ذاته، نقلت السلطات 52 شخصا، معظمهم من المرضى، إلى أربعة مستشفيات قريبة.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن هويات الضحايا.

وكان هناك 100 مريض أصلا في المستشفى، الواقع على بعد حوالي 390 كم جنوب شرق العاصمة سول. في حين تم إجلاء مرضى يبلغ عددهم 93 شخصا كانوا في دار رعاية مجاورة للمستشفى بسلام.

وأفادت أنباء بأن المستشفى مخصص لمعالجة مرضى يعانون بشكل أساسي من الأمراض الدماغية الوعائية والسكتة الدماغية.

وعقد الرئيس موون جاي إن اجتماعا طارئا مع كبار أمناءه، وأمر باستجابة شاملة للحريق. وأنشأ البيت الأزرق الرئاسي مركزا وطنيا لإدارة الأزمات للتعامل مع هذه الكارثة.

فيديو أرشيفي: قتلى وجرحى في حريق اندلع بمستشفى للمسنين

 

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