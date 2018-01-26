وزير خارجية قطر: لن نخضع للسعودية أبدًا

وزير خارجية قطر: لن نخضع للسعودية أبدًا
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده، لن تكون أبدا في دائرة "النفوذ" السعودي، مضيفًا: "نحن مقتنعون بأن السعودية تريد قطر خاضعة لنفوذها، وهذا لن يحدث أبدا".

وذكر آل ثاني للموقع الفرنسي (أوبينيون إنترناسيونال)، "لقطر هويتها واستقلالها وتاريخها، وأنها تتخذ قراراتها بكل استقلالية، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض، وسيبقى كذلك في المستقبل"، مشيرا إلى أن "هذه الطريقة لمحاولة كسرنا لن تجدي، والشعب القطري مستعد للقتال دفاعا عن سيادته، وعلينا الاستعداد لحماية شعبنا".

وتابع: "لكننا نعتقد أن هذا هو الخيار الأخير، وليس هنالك سبيل سوى السياسة والحوار لخروجنا من هذه الأزمة".

وقال وزير الخارجية القطري: "نحن مستعدون لحل دبلوماسي منذ بداية الحصار، شرط احترام سيادتنا والقانون الدولي. لكن هل السعوديون مستعدون للحوار والتفاوض؟ سنواصل التساؤل عن دوافعهم الحقيقية".

وختم آل ثاني حديثه: "عندما ننظر إلى الوضع الإقليمي، ما يحدث في اليمن ولبنان، نرى أن السياسة السعودية زعزعت استقرار المنطقة وليس قطر وحدها. لذلك نعتقد أنه يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة، وأن نجد الحلول للنزاعات في منطقتنا عبر الحوار، وليس بالتهديد كما نعيش حاليا".

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