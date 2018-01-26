الدانمارك تستثني المستوطنات من أي اتفاق ثنائي مع إسرائيل

الدانمارك تستثني المستوطنات من أي اتفاق ثنائي مع إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صوت البرلمان الدانماركي، بأغلبية 81 صوتا مقابل 22 صوتا، على قرارا يدعو إلى استثناء المستوطنات من أي اتفاق مباشر ثنائي مع إسرائيل.

كما قرر تشديد الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار هيئات عامة وخاصة خارج الخط الأخضر.

وتكون الدانمارك بذلك قد تبنت قرار الأمم المتحدة 2334 الذي يعتبر المستوطنات خرقا للقانون الدولي، وأنه على دول العالم أن تميز بين إسرائيل وبين المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، وكذلك السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في كل الاتفاقيات المتعددة الأطراف. كما يعبر القرار عن دعمه لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وضع "قائمة سوداء" للشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية عام 1967.

وكان مشروع القرار قد طرح كاستجواب لوزارة الخارجية الدانماركية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب تقارير عن صناديق تقاعد دانماركية ضخمة اضطرت لسحب استثماراتها في إسرائيل بسبب احتجاجات شعبية.، وتقرير مركز التحقيقات الدانماركي "Danwatch" في كانون الثاني/يناير الماضي، والذي تناول العلاقات بين الشركات الدانماركية وبين المستوطنات.

يشار إلى أن صندوق التقاعد الثالث في الحجم في الدانمارك "سامبنسيون"، والذي يدير ثروات بقيمة 43.5 مليار دولار، قد أعلن عن سحب استثماراته في شركات إسرائيلية تنشط في الضفة الغربية المحتلة.

وفي حينه، أشارت تقارير إلى أنه بين الشركات الإسرائيلية كان (بنك هبوعليم) و(بنك ليئومي) و(بيزك).

ونقلت صحيفة "(هآرتس) اليوم الجمعة، معطيات مصدرها وزارة الخارجية الإسرائيلية تفيد أن هناك 13 اتفاقا مباشرا وثنائيا، بين إسرائيل والدانمارك، في مجالات مختلفة مثل الطيران والثقافة والتربية والقضاء والصناعة والضرائب وتأشيرات الدخول.

ومن المتوقع أن يؤثر القرار أساسا على الاتفاقيات المستقبلية بكل ما يتصل بتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجاه المؤسسات الناشطة أو أناس أفراد في هذه المناطق، وعلى اتفاقيات قائمة في حال حتلنتها.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الدانماركي، أندرس سامويلسن، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستتشدد في شروط دعم الجمعيات الفلسطينية، وتقلص عدد الجمعيات التي تتلقى دعما، وتشدد الرقابة عليها، وذلك في أعقاب ضغوطات إسرائيلية لوقف التمويل الدانماركي لجمعيات ومنظمات فلسطينية يدعي الاحتلال أنها "تمارس التحريض، وتدفع باتجاه مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها وسحب استثمارات منها".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أرسل إلى سامويلسن، في أيار/مايو الماضي قائمة بأسماء منظمات فلسطينية تحصل على تمويل دانماركي، وتدعي إسرائيل أن لها دورا في حركة المقاطعة "BDS".

وبعد عدة شهور، أعلن وزير الخارجية الدانماركي عن تجميد باقي الدعم المقرر للعام 2017، ووضع معايير صارمة أكثر مستقبلا. ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها ستواصل دعم منظمات تتركز حول حقوق الإنسان في فلسطين. كما أكدت الدانمارك في حينه على دعمها لحل الدولتين، وعلى دور منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية في الدفع بهذا الاتجاه.

وفي حينه أعلن الوزير غلعاد إردان أن الحديث عن "خطوة مشروعة ومرحب به ومطلوبة".

وقال: "إن دولا أوروبية تمول منظمات فلسطينية لها علاقات بـ"جهات إرهابية" تحرض على مقاطعة إسرائيل".

في المقابل، وفي الشهور الأخيرة فإن تصريحات سامويلسن بشأن نيته فحص تقليص التمويل تصطدم بمعارضة محلية شديدة، ويتعرض لهجوم من قبل المعارضة والإعلام في الدانمارك.

أخبار ذات صلة

اتفاق بين دولة الاحتلال وكرواتيا على بيع طائرات (إف 16)

اتفاق بين دولة الاحتلال وكرواتيا على بيع طائرات (إف 16)

فيديو: شاهد كيف تحولت الأمواج إلى ثلوج

فيديو: شاهد كيف تحولت الأمواج إلى ثلوج

روسيا تعترض عشر طائرات تجسس على حدودها

روسيا تعترض عشر طائرات تجسس على حدودها

ترامب: سأعتذر لبريطانيا

ترامب: سأعتذر لبريطانيا

مصرع 41 شخصا جراء حريق في مستشفى بكوريا الجنوبية

مصرع 41 شخصا جراء حريق في مستشفى بكوريا الجنوبية

تقرير أوروبي: تنظيم الدولة خطط لتفجير برج إيفل

تقرير أوروبي: تنظيم الدولة خطط لتفجير برج إيفل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

غنيم: جهودنا بدأت تؤتي ثمارها ونعمل على استكمال المشاريع الإستراتيجية

غنيم: جهودنا بدأت تؤتي ثمارها ونعمل على استكمال المشاريع الإستراتيجية

الحمد الله يشارك في مراسم جنازة الفقيد الشكعة ويقدم واجب العزاء لذويه

الحمد الله يشارك في مراسم جنازة الفقيد الشكعة ويقدم واجب العزاء لذويه

انطلاق مسيرة بلعين الاسبوعية وفاء للقدس وتنديدا بقرار ترامب

انطلاق مسيرة بلعين الاسبوعية وفاء للقدس وتنديدا بقرار ترامب

الاحتلال يداهم منازل ويصادر مركبتين في اللبن الشرقية بنابلس

الاحتلال يداهم منازل ويصادر مركبتين في اللبن الشرقية بنابلس

عربي

فيديو: مقتل عشرات الحوثيين في معارك تعز

فيديو: مقتل عشرات الحوثيين في معارك تعز

مقتل جنود أترك ومسلحين من الجيش الحر بعفرين

مقتل جنود أترك ومسلحين من الجيش الحر بعفرين

أول رد رسمي سعودي على زيارة وزير كويتي لقطر

أول رد رسمي سعودي على زيارة وزير كويتي لقطر

وزير خارجية قطر: لن نخضع للسعودية أبدًا

وزير خارجية قطر: لن نخضع للسعودية أبدًا

منوعات

قبل انتشار&#34;التملق والمجاملة&#34;.. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

قبل انتشار"التملق والمجاملة".. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

أقوى سخرية من &#34;درايك&#34; لتضمن أغنيته جملة إسلامية

أقوى سخرية من "درايك" لتضمن أغنيته جملة إسلامية

حبيبة نجم &#34;حب للإيجار&#34; تكشف حقيقة وجهه الوسيم

حبيبة نجم "حب للإيجار" تكشف حقيقة وجهه الوسيم