الجمعة:تبقى فلسطين تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 5-3 9-4 10-5 بيت لحم 5-3 9-4 10-5 رام الله والبيرة 4-2 8-3 9-4 طولكرم 12-7 16-7 17-8 نابلس 7-5 11-6 12-7 قلقيلية 12-7 16-7 17-8 جنين 11-7 15-7 16-8 سلفيت 5-3 9-4 10-5 طوباس 11-7 15-7 16-8 روابي 6-4 10-5 11-6 الخليل 4-2 8-3 9-4 غزه 14-8 17-8 18-9 أريحا 15-9 18-9 19-10 خانيونس 14-8 17-8 18-9 الأغوار الشمالية 13-8 16-8 17-9 رفح 13-7 16-7 17-7

رام الله - دنيا الوطنتبقى فلسطين تحت تأثير المنخفض الجوي و الكتلة الهوائية شديدة البرودة ، حيث يطرأ اليوم الجمعة، انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وتسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون فرصة ضعيفة خلال ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.السبت 2018/01/27: يكون الجو غائما وشديد البرودة الى بارد، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً و البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموجالاحد2018/01/28: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطارعلى بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/01/29: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة اليوم الجمعة من:1- خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.2-خطر التزحلق على الطرقات.3- شدة سرعة الرياح.4- تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم