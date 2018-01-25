رام الله - دنيا الوطن

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس بلدية نابلس الأسبق المحامي غسان الشكعة، الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس، بعد مشوار حافل بالنضال.



وقال الرئيس: "بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية شامخة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأثنى الرئيس على مناقب الراحل، الذي أفنى حياته في العمل الكفاحي وخدمة أبناء شعبه، وفي الدفاع عن حقوقه.



وتمنى من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.