الصين تطالب المجتمع الدولي بزيادة تمويل (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

طالبت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة، من المجتمع الدولي زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وصرح وو هاي تاوى نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن عدة مناطق في الشرق الأوسط، خاصة قطاع غزة، تعاني من أزمات إنسانية، مشدداً على ضرورة ألا يتخلى المجتمع الدولي عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشار إلى الأهمية القصوى لقضية القدس بالنسبة لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً تمسك بكين باحترام مشاعر المؤمنين من أي طائفة، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية وتفادي التبسيط المفرط للوضع.