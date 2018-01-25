الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة
رام الله - دنيا الوطن
نعى سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً مساء اليوم.

واشاد الزعنون في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم، بمناقب  الراحل الشكعة، الذي أفنى عمره  في خدمة وطنه وقضيته، وبخسارته خسرت فلسطين مناضلاً وطنياً وقامة وطنية كبيرة.

وتقدم الزعنون إلى أسرة الفقيد وآل الشكعة، وإلى أبناء شعبنا بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعياً الله عز وجل أن يشمله بمغفرته وعفوه، وأن يسكنه واسع جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.

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