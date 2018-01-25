رداً على تهديد ترامب.. القواسمي: حقوقنا لا تباع بمزاد علني

رداً على تهديد ترامب.. القواسمي: حقوقنا لا تباع بمزاد علني
المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي
خاص دنيا الوطن
رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المساعدات عن الفلسطينيين، أكد أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسمها، أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تباع في مزاد علني.

وأوضح القواسمي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بمثل هذه التهديدات التي وصفها بأنها سخرية سياسية، معتبراً في الوقت ذاته، أن قضية القدس هي الأساسية بالنسبة للشعب.

وفي السياق، قال القواسمي: " القيادة السياسية لا تقبل ربط الحقوق الفلسطينية بأي مال، وأن تصريحات ترامب تعكس انحيازاً أمريكيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبر أن أمريكا لم تعد راعية لعملية السلام، وذلك بسبب إخراجها لأهم الملفات من المفاوضات، مؤكداً في الوقت ذاته أن القيادة والشعب الفلسطيني، لن يقبلوا بما يسمى صفعة القرن.

وأشار القواسمي إلى أن القيادة الفلسطينية لن تتحدث مع الإدارة الأمريكية ما لم تتراجع عن قرارها باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها إلى المدينة، وكذلك قطع مساعداتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وقال القواسمي: إنه "لن يكون هناك مفاوضات ولا حل ولا استقرار في الشرق الأوسط دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وخاصة القدس".

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