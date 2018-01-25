فيديو: ظهور مقبرة أثرية في بيت حانون بفعل المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطننشر فيديو مساء اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يوضح ظهور مقبرة أثرية في بيت حانون.وظهرت هذه المقبرة بفعل الأحوال الجوية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، والتي تحتوي على عدة قبور تعود إلى ما يقارب 500 عام.