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شؤون فلسطينية
فيديو: ظهور مقبرة أثرية في بيت حانون بفعل المنخفض الجوي
2018-01-25
أحد القبول المكتشفة
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رام الله - دنيا الوطن
نشر فيديو مساء اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يوضح ظهور مقبرة أثرية في بيت حانون.
وظهرت هذه المقبرة بفعل الأحوال الجوية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، والتي تحتوي على عدة قبور تعود إلى ما يقارب 500 عام.
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