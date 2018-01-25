 عشراوي تنعى إلى شعبنا المناضل الوطني الكبير غسان الشكعة

رام الله - دنيا الوطن

نعت الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، باسم المنظمة إلى شعبنا الفلسطيني في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي، المناضل الوطني الكبير المحامي غسان الشكعة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس بلدية نابلس الأسبق، وتقدمت من أسرته وذويه ومحبيه في كل مكان بالتعازي القلبية الصادقة.



وقالت في بيان صدر عن مكتبها: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر وفاة الشكعة أحد أبرز رموز الحركة الوطنية، المناضل الشرس والشجاع، الذي كرس حياته للدفاع عن القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، ووقف في وجه القهر والظلم والاستبداد الإسرائيلي".



وأشارت عشراوي إلى مساهمات الشكعة التاريخية في دعم الحقوق الفلسطينية العادلة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وأعربت عشراوي عن ألمها الشديد لفقدانها صديق وأخ عزيز ربطتها به علاقة صداقة وزمالة قوية منذ عقود طويلة وقالت: "سنفتقده كثيراً، ولكن يبقى الأمل في أجيالنا الشابة التي ستسير خلف فكره النضالي والوطني الكبير".



من الجدير ذكره، أن للراحل تاريخ نضالي ومهني غني وحافل، فقد تبوأ عضوية اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في نابلس إلى أن اعتقلته قوات الاحتلال في العام 1981 ضمن حملة اعتقالات طالت كوادر ونشطاء لحركة فتح، واستمر اعتقاله عدة شهور.



وشغل الشكعة أيضاً منصب رئيس هيئة مكتب المحامين في القدس (نقيب المحامين في الضفة الغربية)، كما فاز بعضوية المجلس التشريعي ضمن قائمة حركة فتح، في أول انتخابات برلمانية فلسطينية، بعد قيام السلطة الوطنية.



والراحل هو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1997، كما شغل منصب رئيس بلدية نابلس في الفترة 1994- 2004، ومن ثم من تشرين الأول/ أكتوبر 2012 وحتى آب/ أغسطس 2015.