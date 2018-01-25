جنين: إلقاء القبض على ثلاثة فارين من العدالة

رام الله - دنيا الوطن

ألقت شرطة محافظة جنين خلال الساعات الماضية القبض على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة، وصادر بحقهم 34 مذكرة قضائية، لعدم دفع الديون بمبالغ تزيد عن ربع مليون شيكل.



وأفاد المقدم لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن قوة من الشرطة القضائية في محافظة جنين، تمكنت من القبض على الأشخاص الثلاثة الفارين من وجه العدالة منذ أكثر من عام، والصادر بحقهم 34 مذكرة قضائية بالحبس في قضايا منفصلة لعدم دفع الديون المتراكمة عليهم بمبلغ إجمالي قدره 263 ألف شيكل، وذلك بعد توافر معلومات عن أماكن تواجدهم، علماً أن أحدهم كان فاراً داخل الخط الأخضر، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وأشار إلى أنه تم إيداعهم مركز الإصلاح والتأهيل حسب الأصول، تنفيذاً للمذكرات الصادرة بحقهم من القضاء.