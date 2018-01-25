ترامب: الفلسطينيون قللوا من احترام أمريكا.. وفلسطين ترد

ترامب: الفلسطينيون قللوا من احترام أمريكا.. وفلسطين ترد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، ردًا على تصريحات ترامب بعدم احترام الفلسطينيين لأمريكا، بالقول: " لا يجب النظر إلى موقفنا على أنه عدم احترام، بل هو احترام لكرامتنا وحقوقنا".

واعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، أنّ الفلسطينيين "قللوا من احترام" الولايات المتحدة، مؤكدًا أنّه سيعلّق مساعدات بمئات ملايين الدولارات إلى أن يوافقوا على العودة إلى محادثات سلام برعاية واشنطن، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقال ترامب خلال لقاء ودّي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في (دافوس)، حيث يشاركان في المنتدى الاقتصادي العالمي: "لقد قللوا من احترامنا قبل أسبوع بعدم السماح لنائبي الرائع بمقابلتهم".

وأضاف ترامب: "نحن نمنحهم مئات الملايين، وهذه الأموال لن تسلّم لهم إلا إذا جلسوا، وتفاوضوا حول السلام".

واختتم نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الثلاثاء، أول جولة له في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل بعدما قاطع الفلسطينيون زيارته، ورفضوا الاجتماع معه.

وشهدت العلاقات الفلسطينية الأميركية توترًا شديدًا بعد قرار ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أنهى عقوداً من الدبلوماسية الأميركية المتريثة، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رفض لقاء بنس.

أخبار ذات صلة

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

الصين تطالب المجتمع الدولي بزيادة تمويل (أونروا)

الصين تطالب المجتمع الدولي بزيادة تمويل (أونروا)

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

رداً على تهديد ترامب.. القواسمي: حقوقنا لا تباع بمزاد علني

رداً على تهديد ترامب.. القواسمي: حقوقنا لا تباع بمزاد علني

فيديو: ظهور مقبرة أثرية في بيت حانون بفعل المنخفض الجوي

فيديو: ظهور مقبرة أثرية في بيت حانون بفعل المنخفض الجوي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

 عشراوي تنعى إلى شعبنا المناضل الوطني الكبير غسان الشكعة

 عشراوي تنعى إلى شعبنا المناضل الوطني الكبير غسان الشكعة

عربي

الكشف عن أسباب استبعاد سامي عنان وخالد علي من انتخابات الرئاسة المصرية

الكشف عن أسباب استبعاد سامي عنان وخالد علي من انتخابات الرئاسة المصرية

الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية لفك حصار مدينة تعز

الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية لفك حصار مدينة تعز

الجيش الأمريكي: مقتل خمسة عناصر من &#34;حركة الشباب&#34; الصومالية

الجيش الأمريكي: مقتل خمسة عناصر من "حركة الشباب" الصومالية

800 مليون دولار سنوياً من إيران إلى حزب الله

800 مليون دولار سنوياً من إيران إلى حزب الله

منوعات

قبل انتشار&#34;التملق والمجاملة&#34;.. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

قبل انتشار"التملق والمجاملة".. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

أقوى سخرية من &#34;درايك&#34; لتضمن أغنيته جملة إسلامية

أقوى سخرية من "درايك" لتضمن أغنيته جملة إسلامية

حبيبة نجم &#34;حب للإيجار&#34; تكشف حقيقة وجهه الوسيم

حبيبة نجم "حب للإيجار" تكشف حقيقة وجهه الوسيم