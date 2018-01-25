ترامب: الفلسطينيون قللوا من احترام أمريكا.. وفلسطين ترد

رام الله - دنيا الوطن

قال رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، ردًا على تصريحات ترامب بعدم احترام الفلسطينيين لأمريكا، بالقول: " لا يجب النظر إلى موقفنا على أنه عدم احترام، بل هو احترام لكرامتنا وحقوقنا".



واعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، أنّ الفلسطينيين "قللوا من احترام" الولايات المتحدة، مؤكدًا أنّه سيعلّق مساعدات بمئات ملايين الدولارات إلى أن يوافقوا على العودة إلى محادثات سلام برعاية واشنطن، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وقال ترامب خلال لقاء ودّي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في (دافوس)، حيث يشاركان في المنتدى الاقتصادي العالمي: "لقد قللوا من احترامنا قبل أسبوع بعدم السماح لنائبي الرائع بمقابلتهم".



وأضاف ترامب: "نحن نمنحهم مئات الملايين، وهذه الأموال لن تسلّم لهم إلا إذا جلسوا، وتفاوضوا حول السلام".



واختتم نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الثلاثاء، أول جولة له في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل بعدما قاطع الفلسطينيون زيارته، ورفضوا الاجتماع معه.



وشهدت العلاقات الفلسطينية الأميركية توترًا شديدًا بعد قرار ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أنهى عقوداً من الدبلوماسية الأميركية المتريثة، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رفض لقاء بنس.