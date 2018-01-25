فيديو: الأمن الداخلي بغزة يهاجم "داعش سيناء" بـ "المهمة الجديدة"

فيديو: جهاز الأمن الداخلي يهاجم تنظيم الدولة بسيناء

خاص دنيا الوطنبعنوان "المهمة الجديدة" عرض جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، مقطع فيديو، يهاجم فيه تنظيم الدولة في سيناء.وعرض مقطع الفيديو، مقتل مواطن مصري بتهمة مساعدة حماس في تهريب الأسلحة لقطاع غزة بداية الشهر الجاري، وعرض القصف الإسرائيلي لنفق يمر بالأراضي المصرية وتحت معبر كرم أبو سالم، في إشارة لدور التنظيم في عملية القصف.ويستعرض الفيديو، شهادات أحد العائدين من سيناء حول ما يقوم به التنظيم من إتلاف للمواد القادمة لقطاع غزة، كما أنه عرض تحقيقاً سابقاً مع الشخص الذي أفتى بإعدام المواطن المصري، وذلك خلال اعتقاله في غزة.