فيديو: الأمن الداخلي بغزة يهاجم "داعش سيناء" بـ "المهمة الجديدة"

فيديو: الأمن الداخلي بغزة يهاجم "داعش سيناء" بـ "المهمة الجديدة"
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن
بعنوان "المهمة الجديدة" عرض جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، مقطع فيديو، يهاجم فيه تنظيم الدولة في سيناء.

وعرض مقطع الفيديو، مقتل مواطن مصري بتهمة مساعدة حماس في تهريب الأسلحة لقطاع غزة بداية الشهر الجاري، وعرض القصف الإسرائيلي لنفق يمر بالأراضي المصرية وتحت معبر كرم أبو سالم، في إشارة لدور التنظيم في عملية القصف.

ويستعرض الفيديو، شهادات أحد العائدين من سيناء حول ما يقوم به التنظيم من إتلاف للمواد القادمة لقطاع غزة، كما أنه عرض تحقيقاً سابقاً مع الشخص الذي أفتى بإعدام المواطن المصري، وذلك خلال اعتقاله في غزة.

فيديو: جهاز الأمن الداخلي يهاجم تنظيم الدولة بسيناء
 

أخبار ذات صلة

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

الصين تطالب المجتمع الدولي بزيادة تمويل (أونروا)

الصين تطالب المجتمع الدولي بزيادة تمويل (أونروا)

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

رداً على تهديد ترامب.. القواسمي: حقوقنا لا تباع بمزاد علني

رداً على تهديد ترامب.. القواسمي: حقوقنا لا تباع بمزاد علني

فيديو: ظهور مقبرة أثرية في بيت حانون بفعل المنخفض الجوي

فيديو: ظهور مقبرة أثرية في بيت حانون بفعل المنخفض الجوي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

 عشراوي تنعى إلى شعبنا المناضل الوطني الكبير غسان الشكعة

 عشراوي تنعى إلى شعبنا المناضل الوطني الكبير غسان الشكعة

عربي

الكشف عن أسباب استبعاد سامي عنان وخالد علي من انتخابات الرئاسة المصرية

الكشف عن أسباب استبعاد سامي عنان وخالد علي من انتخابات الرئاسة المصرية

الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية لفك حصار مدينة تعز

الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية لفك حصار مدينة تعز

الجيش الأمريكي: مقتل خمسة عناصر من &#34;حركة الشباب&#34; الصومالية

الجيش الأمريكي: مقتل خمسة عناصر من "حركة الشباب" الصومالية

800 مليون دولار سنوياً من إيران إلى حزب الله

800 مليون دولار سنوياً من إيران إلى حزب الله

منوعات

قبل انتشار&#34;التملق والمجاملة&#34;.. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

قبل انتشار"التملق والمجاملة".. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

أقوى سخرية من &#34;درايك&#34; لتضمن أغنيته جملة إسلامية

أقوى سخرية من "درايك" لتضمن أغنيته جملة إسلامية

حبيبة نجم &#34;حب للإيجار&#34; تكشف حقيقة وجهه الوسيم

حبيبة نجم "حب للإيجار" تكشف حقيقة وجهه الوسيم