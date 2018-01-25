وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "غسان الشكعة"

وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "غسان الشكعة"
غسان الشكعة
رام الله - دنيا الوطن
توفي مساء اليوم الخميس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غسان الشكعة.

ونعى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غسان الشكعة، متقدماً من عائلته وعموم آل الشكعة الكرام بأحر التعازي.

وولد غسان الشكعة في نابلس عام 1943 ودرس في مدارس النجاح والخالدية وعادل زعيتر والجاحظ والصلاحية، حيث نال درجة الليسانس في الحقوق من جامعة بيروت العربيةعام 1971.

وعمل موظفاً في البنك العربي، فرع (راس بيروت) من 1969-1972، وهو عضو اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في نابلس.

واعتقلته القوات الإسرائيلية في العام 1981 ضمن شبكة لحركة فتح، وحكمته محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة ستة شهور.

وشغل الشكعة مناصب رئيس هيئة مكتب المحامين في القدس (نقيب المحامين في الضفة الغربية) عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1997.

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