أبو ردينة: التهديد بقطع أموال (أونروا) سياسة مرفوضة لن نقبلها مطلقاً

أبو ردينة: التهديد بقطع أموال (أونروا) سياسة مرفوضة لن نقبلها مطلقاً
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية- نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن سياسة التهديد والتجويع والتركيع، لن تجدي مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو ردينة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن قضية القدس هي قضية مقدسة، وهي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة، وهي لاتباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا، والتهديد بقطع أموال (أونروا) هي سياسة مرفوضة، ولن نقبل بها بالمطلق.

وشدد على التزام الجانب الفلسطيني بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وقرارات القمم العربية، ومبادرة السلام العربية، وفق حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أبو ردينة: "ما لم تتراجع الإدارة الأميركية عن قرارها بخصوص مدينة القدس المحتلة؛ فلن يكون لها أي دور في عملية السلام، فاذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة، فأميركا خارج الطاولة أيضاً".

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