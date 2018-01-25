ألمانيا تدعو إلى اجتماع طارئ للناتو بشأن تركيا

ألمانيا تدعو إلى اجتماع طارئ للناتو بشأن تركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، الخميس، أنه طلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إجراء محادثات داخل الحلف على خلفية الهجوم الذي يشنه الجيش التركي ضد الأكراد في عفرين السورية.

وقال غابريي: "طلبت من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن يبحث داخل الحلف الوضع في سوريا وفي شمال هذا البلد"، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).

وأوضح أن بلاده جمّدت إذن تصدير أسلحة كان مقررا إلى الجيش التركي.

وكان الجيش التركي ومسلحون في المعارضة السورية أطلقوا، السبت، عملية عسكرية في عفرين تهدف إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وأثارت العملية غضبا داخل ألمانيا، لا سيما بعد انتشار صور تظهر استخدام الجيش التركي دبابات "ليبارد" الألمانية الصنع، خلال قتال المسلحين الأكراد، ودعا مسؤولون ألمان إلى وقف إمداد أنقرة بالأسلحة.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية تنظيما إرهابيا يشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي يخوض قتالا منذ ثلاثة عقود داخل تركيا.

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