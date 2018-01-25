ملادينوف: تخفيض المساعدات الأمريكية لـ (أونروا) سيُعقد الوضع الهش بغزة

ملادينوف: تخفيض المساعدات الأمريكية لـ (أونروا) سيُعقد الوضع الهش بغزة
نيكولاي ملادينوف
خاص دنيا الوطن
أكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن القرار الأمريكي القاضي بتخفيض المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيُعقد الوضع الهش للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال ملادينوف، خلال كلمة له في مؤتمر (دافوس) الاقتصادي، إن الأمم المتحدة تعمل على إنجاح مسار المفاوضات، وإيجاد أجواء من التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات"

وتطرق ملادينوف، إلى معاناة المقدسيين والاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، كما أشار إلى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة.

وتحدث المبعوث الأممي عن قضية الفتاة عهد التميمي، قائلاً، إن اعتقال عهد يعتبر مخالفاً لكل القوانين الدولية، مشيراً إلى أن إسرائيل تصر على احتجازها على الرغم من صغر سنها.

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