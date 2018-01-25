الوزير صيدم: ماضون في افتتاح مدارس جديدة

الوزير صيدم: ماضون في افتتاح مدارس جديدة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، أن الوزارة ماضية قدماً في افتتاح المزيد من المدارس، وتوفير كل ما من شأنه توظيف التعليم؛ لصالح إسناد مشروعنا الوطني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، وفداً من مجلس قروي بلدة القبيبة بضواحي القدس، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، إذ تباحث الطرفان في الأولويات الممكن تنفيذها خدمةً للمسيرة التربوية في البلدة، بالإضافة إلى تدارس مقترحات قدمّها ممثلو المجلس القروي.

ونوّه صيدم إلى أن الوزارة تولي المناطق جميعها في فلسطين الاهتمام ذاته فيما يختص بالتعليم، مثمناً دور البلديات والمجالس القروية في البقاء دوماً إلى جانب الوزارة، وتجسيد نموذج ريادي في التعاون، معتبراً أن ما تشهده فلسطين على هذا الصعيد قصّة نجاح ملهمة ينبغي تعميمها، لافتاً إلى أن الوزارة فخورة بالدور الذي تؤديه مجالس أولياء الأمور بالتنسيق مع المؤسسة التربوية في العديد من الفعاليات والنشاطات.

كما ثمّن في الوقت ذاته الجهود الفاعلة للهيئات المحلية التي تتبنى منهجية قوامها التكامل مع الوزارة، وتقديم مبادرات تعزّز جعل الاهتمام بالقضايا التعليمية حالة تُعاش، وجزءاً أصيلاً من منهجية محكومة بالاستدامة.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة مدير التربية والتعليم العالي بضواحي القدس بسام طهبوب، وم. سامي خماش من الإدارة العامة للأبنية.  

أخبار ذات صلة

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

الصين تطالب المجتمع الدولي بزيادة تمويل (أونروا)

الصين تطالب المجتمع الدولي بزيادة تمويل (أونروا)

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

رداً على تهديد ترامب.. القواسمي: حقوقنا لا تباع بمزاد علني

رداً على تهديد ترامب.. القواسمي: حقوقنا لا تباع بمزاد علني

فيديو: ظهور مقبرة أثرية في بيت حانون بفعل المنخفض الجوي

فيديو: ظهور مقبرة أثرية في بيت حانون بفعل المنخفض الجوي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

الرئيس: بوفاة الشكعة خسرت فلسطين رجلا مناضلا وقامة وطنية

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

إصابة ستة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

الزعنون ينعى المناضل غسان الشكعة

 عشراوي تنعى إلى شعبنا المناضل الوطني الكبير غسان الشكعة

 عشراوي تنعى إلى شعبنا المناضل الوطني الكبير غسان الشكعة

عربي

الكشف عن أسباب استبعاد سامي عنان وخالد علي من انتخابات الرئاسة المصرية

الكشف عن أسباب استبعاد سامي عنان وخالد علي من انتخابات الرئاسة المصرية

الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية لفك حصار مدينة تعز

الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية لفك حصار مدينة تعز

الجيش الأمريكي: مقتل خمسة عناصر من &#34;حركة الشباب&#34; الصومالية

الجيش الأمريكي: مقتل خمسة عناصر من "حركة الشباب" الصومالية

800 مليون دولار سنوياً من إيران إلى حزب الله

800 مليون دولار سنوياً من إيران إلى حزب الله

منوعات

قبل انتشار&#34;التملق والمجاملة&#34;.. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

قبل انتشار"التملق والمجاملة".. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

أقوى سخرية من &#34;درايك&#34; لتضمن أغنيته جملة إسلامية

أقوى سخرية من "درايك" لتضمن أغنيته جملة إسلامية

حبيبة نجم &#34;حب للإيجار&#34; تكشف حقيقة وجهه الوسيم

حبيبة نجم "حب للإيجار" تكشف حقيقة وجهه الوسيم