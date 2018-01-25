الوزير صيدم: ماضون في افتتاح مدارس جديدة

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، أن الوزارة ماضية قدماً في افتتاح المزيد من المدارس، وتوفير كل ما من شأنه توظيف التعليم؛ لصالح إسناد مشروعنا الوطني.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، وفداً من مجلس قروي بلدة القبيبة بضواحي القدس، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، إذ تباحث الطرفان في الأولويات الممكن تنفيذها خدمةً للمسيرة التربوية في البلدة، بالإضافة إلى تدارس مقترحات قدمّها ممثلو المجلس القروي.



ونوّه صيدم إلى أن الوزارة تولي المناطق جميعها في فلسطين الاهتمام ذاته فيما يختص بالتعليم، مثمناً دور البلديات والمجالس القروية في البقاء دوماً إلى جانب الوزارة، وتجسيد نموذج ريادي في التعاون، معتبراً أن ما تشهده فلسطين على هذا الصعيد قصّة نجاح ملهمة ينبغي تعميمها، لافتاً إلى أن الوزارة فخورة بالدور الذي تؤديه مجالس أولياء الأمور بالتنسيق مع المؤسسة التربوية في العديد من الفعاليات والنشاطات.



كما ثمّن في الوقت ذاته الجهود الفاعلة للهيئات المحلية التي تتبنى منهجية قوامها التكامل مع الوزارة، وتقديم مبادرات تعزّز جعل الاهتمام بالقضايا التعليمية حالة تُعاش، وجزءاً أصيلاً من منهجية محكومة بالاستدامة.



وحضر اللقاء من جانب الوزارة مدير التربية والتعليم العالي بضواحي القدس بسام طهبوب، وم. سامي خماش من الإدارة العامة للأبنية.