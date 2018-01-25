فيديو: الحساينة: استكمال مشروع إنشاء 100 وحدة سكنية بحي الأمير نايف

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خاص دنيا الوطن- محمد جلوأجرى د. مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، قرعة الوحدات السكنية ضمن مشروع إنشاء الـ (100) وحدة سكنية في حي الأمير نايف بن عبد العزيز في بيت لاهيا- حي الفردوس، بتمويل كريم من المملكة العربية السعودية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وقال الحساينة لـ "دينا الوطن": إن هذا المشروع عبارة عن (100) وحدة سكنية بمشاركة الـ (UNDP)، وتمويل من خادم الحرمين الشريفين، لافتاً إلى أن الوزارة، أجرت هذه القرعة وفق معايير بين أصحاب المنازل المهدومة كلياً خلال الحروب السابقة، وذوي الاحتياجات الخاصة.وأكد أنه جري إعادة بناء حوالي (7800) وحدة سكنية بشكل كامل خلال العام الماضي، وتبقي ما يقارب (3000) وحدة سكنية، وبحاجة إلى (150) مليون دولار لإعادة بنائهم، مشيراً إلى أن عدد الأسر التي لم تحصل حتى هذه اللحظة على وحدات سكنية من الإعمار الكلى (3000) أسرة، أما الأسر ذات الحالات الاجتماعية فهي حوالي (4000) أسرة تحتاج إلى وحدات سكنية.بدورها، قالت إيمان الحسيني، مدير قسم الإنشاءات في الـ (UNDP) بغزة: استطعنا توفير (430) وحدة سكنية في محافظة رفح، ستكمن الأُسر من العيش بظروف أفضل، مؤكداً أنه تم بناء (104) وحدات سكنية في (13) عمارة خلال مشروع المنحة السعودية، ثم تم إضافة عمارتين يوجد بهما (26) وحدة سكنية من أصحاب المنازل المهدومة كلياً وذوي الاحتياجات الخاصة.وشكرت الحسيني الحكومة السعودية على عطائها السخي في إعادة وبناء البيوت المدمرة في قطاع غزة، وبنائها بشكل كامل بكافة مرافقها؛ ليتمكن المستفيدون من العيش بحياة كريمة وزهيدة.