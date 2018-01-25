ترامب: لن نستأنف الدعم المالي للفلسطينيين وقضية القدس أزيلت عن الطاولة

ترامب: لن نستأنف الدعم المالي للفلسطينيين وقضية القدس أزيلت عن الطاولة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، التزام واشنطن بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، وذلك وفق القرار الذي اتخذه الشهر الماضي.

وقال ترامب، على هامش مؤتمر (دافوس) الاقتصادي، إن نقل السفارة إلى تل أبيب، سيكون في وقت ما خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن واشنطن منحت مئات ملايين الدولارات للفلسطينيين فيما قولبوا بعدم الاحترام.

وأضاف: "لن نستأنف الدعم المالي للفلسطينيين ما لم يعودوا لمفاوضات السلام، ولن نتحدث عن القدس بعد الآن، وقد أزيلت القضية من على الطاولة وقُضي الأمر".

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