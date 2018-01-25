الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية لفك حصار مدينة تعز

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش اليمني الوطني، الخميس، إطلاق عملية عسكرية بمشاركة كافة الألوية العسكرية وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، لفك الحصار المفروض على تعز منذ ثلاثة أعوام واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المتمردين.



ودمرت مقاتلات التحالف العربي دبابة لميليشيات الحوثي الإيرانية في الأمن المركزي شرقي مدينة تعز، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



وتحقق القوات الشرعية تقدما في منطقة الضباب غربي تعز، خاصة باتجاه جبل المنعم بعد هجوم لها على مواقع الحوثيين من عدة جهات، حيث تؤمن السيطرة على هذا الجبل، خط الضباب وهو المنفذ الغربي والوحيد لمدينة تعز.