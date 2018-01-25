بوتين: تجميع "تو-160إم" بتكنولوجيات جديدة

بوتين: تجميع "تو-160إم" بتكنولوجيات جديدة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تكنولوجيا جديدة ستستخدم في جمع قاذفة الصواريخ "تو-160إم"، مشيرا إلى أن القطع ستكون أقوى والإنتاج أسرع.

وقال بوتين أثناء حديثه مع عمال مصنع بناء الطائرات: "إننا نستخدم أحدث التقنيات، لقد رأينا القطع، التي تصنع الآن بطريقة حديثة، فهي أقوى وأكثر أمانا وإنتاجها أسرع 10 مرات"، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الإنتاجية في جميع قطاعات الصناعة، حينها سيختلف الاقتصاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ومصنع "توبوليف"، في وقت سابق، استعدادها لتوقيع عقد لتزويد القوات الروسية بقاذفات "تو-160إم".

وتعتبر "تو-160إم" الطائرة الأكبر، المزودة بأجنحة متغيرة وإحدى أقوى الطائرات الحربية في العالم. وتم الإعلام في عام 2015 عن استئناف إنتاج هذه الطائرات. وتم تسليم الطائرة الجديدة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017، لمحطة التجميع النهائي من أجل اختبارها.

وقد جهزت "تو-160إم" بنظام إدارة معلومات جديد. كما تم تحديث معدات الطيران والملاحة ونظام الاتصالات ونظام التحكم الآلي والرادار، بالإضافة إلى تحسين مجمع الوقود ونظام إدارة المحرك، وأدى التحديث إلى زيادة كفاءة "تو-160إم" بنسبة 60%.

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