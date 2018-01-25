الجيش الأمريكي: مقتل خمسة عناصر من "حركة الشباب" الصومالية

الجيش الأمريكي: مقتل خمسة عناصر من "حركة الشباب" الصومالية
عناصر من حركة الشباب الصومالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأمريكي أن خمسة مسلحين من "حركة الشباب" لقوا مصرعهم، فيما أصيب ستة آخرون خلال غارة مشتركة الأسبوع الماضي بمدرسة تديرها حركة الشباب، وتم انقاذ 35 طفلا.

وقالت القيادة الافريقية للجيش الأمريكي التي تشرف على القوات الأمريكية في القارة: "إن بعض المسلحين الذين قتلوا في غارة شنتها القوات الأمريكية والصومالية يوم 19 كانون الثاني/يناير في منطقة شابيل الوسطى، يعتقد انهم دون سن الـ18 عاما".

وذكر بيان تم نشره الليلة الماضية: "خلال هذه المهمة تعرضت قوات الأمن الصومالية لإطلاق نار من عناصر معادية. وردت القوات الصومالية بإطلاق النار دفاعا عن النفس، وخلال القتال قتل خمسة من الأعداء وأصيب ستة آخرون".

وذكرت القيادة ان الجنود الأمريكيين كانوا فى مهمة استشارية ولم يطلقوا النار، وأسفرت الغارة عن العثور على 35 طفلا من مركز للتلقين تابع لحركة الشباب.

واعرب الجيش الأمريكي إنه عن دعمه لحكومة الصومال التى تقع فى القرن الإفريقي وجهود منظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونسيف) لإعادتهم أولئك الأطفال لأسرهم.

وكثفت القوات الامريكية والقوات الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقي الهجمات البرية والجوية ضد مسلحي حركة الشباب خلال الاشهر القليلة الماضية.

فيديو أرشيفي: مقتل ستة عناصر من حركة الشباب الصومالية في غارات جوية للجيش الأمريكي

 

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