800 مليون دولار سنوياً من إيران إلى حزب الله

800 مليون دولار سنوياً من إيران إلى حزب الله
حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير صادر عن مؤسسة (الدفاع عن الديمقراطيات) بأن حزب الله اللبناني يتلقى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً من إيران لتمويل أنشطته.

وقال التقرير: إن إيران كانت تمد حزب الله بنحو 100 مليون دولار سنوياً، لكن ارتفعت المبلغ خلال 10 سنوات إلى 200 مليون دولار سنوياً.

وفي الفترة ما بين عامي 2006 و2009، تم رفع قيمة التمويلات الإيرانية للحركات اللبنانية إلى 350 مليون دولار سنوياً، نظراً لارتفاع أسعار البترول، وفق المؤسسة.

وفي العام 2009، خفضت طهران قيمة تمويلها لحزب الله بحوالي 40%، وذلك نظراً لتدني الأسعار العالمية للبترول، وكذلك بسبب العقوبات الدولية التي فُرضت عليها بسبب برنامجها النووي.

وخلص التقرير إلى أن، طهران قامت برفع تمويلها السنوي لحزب الله اللبناني إلى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار في الفترة ما بين 2016 و2017.

فيديو أرشيفي.. نصر الله: أموال حزب الله وصواريخه كلها تأتي من إيران

 

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