قصة حب "صدام حسين" عبر الإنترنت

رام الله - دنيا الوطنانتشر على موقع (أمازون) للكتب، عدد من الكتب إلا أن كتاباً واحداً قد يشكل مفاجأة، حيث ظهرت كتاب قصة حب تحت عنوان "زبيبة والملك" بطلها ملك (صدام حسين) يقع في غرام الشابة زبيبة (التي ترمز إلى الشعب العراقي على ما يبدو)، إلا أنها متزوجة من رجل ظالم (يسقط عليه الكاتب صورة الولايات المتحدة).كتبت تلك الرواية بالعربية، إلا أن رجل أعمال أميركي طلب ترجمتها إلى الإنجليزية، بدافع الفضول بحسب ما أفاد موقع (أمازون) في شرح مختصر وضعها تحت صورة الكتاب.وتدور أحداث الرواية وهي ضمن أربع روايات أخرى نسبت إلى صدام، في حقبة بعيدة بين منتصف 600، وبداية عام 700 وتمتد على 160 صفحة، تتوالى فيها أحداث قصة الحب التي وقعت منذ آلاف السنين بين الملك العراقي "الوثني" والقروية البسيطة المسلمة.وعبر تلك الصفحات، كتب صدام أحاديث مطولة دارت بين زبيبة والملك عن الدين، والحب، والقومية، وإرادة الشعوب.