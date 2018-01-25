ليبرمان: اقتربنا من إنجاز السياج الأمني مع الأردن

فيديو أرشيفي: الاحتلال يبني جدارا بارتفاع 10 طوابق على حدود الأردن

رام الله - دنيا الوطنأعلن أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، أن قواته اقتربت من إنجاز السياج الأمني الجديد مع الأردن، والذي لا يوجد مثيل له في العالم.وأوضح ليبرمان خلال زيارة تفقدية للمراحل الأخيرة من الجدار، أن هذا الجدار بإمكانه حماية الطائرات المدنية عبر أجهزة ذكية من أي محاولات استهداف له، واصفا إياه بأنه جدار مثير للإعجاب لا مثيل له في العالم.وأجرى ليبرمان جولة على الحدود وفي مطار رامون الذي يجري بناؤه، قائلاً: "نحن مستعدون لفتح المطار، ونأمل أن يكون ذلك قريباً".ويبلغ طول السياج ما يزيد عن 30 كيلو متراً، وبعرض أربعة ونصف كيلو متر، في حين أن ارتفاع السياج يصل إلى ستة أمتار ويتواجد فيه أنظمة حديثة وأبراج مراقبة ووسائل متقدمة، ويشمل حاجزاً هندسياً فريداً من نوعه في العالم لحماية طائرات الركاب من مختلف السيناريوهات والصواريخ المضادة.