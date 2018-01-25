قطر مهتمة بشراء منظومة دفاع جوي "إس 400"

قطر مهتمة بشراء منظومة دفاع جوي "إس 400"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن قطر مهتمة بشراء منظومات دفاع جوي روسية، لافتةً إلى أن المفاوضات حول شراء هذه المنظومة، وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال سفير قطر لدى موسكو، فهد محمد العطية، إن المفاوضات حول شراء منظومة دفاع جوي "إس 400" وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفاً أنه "فضلاً عن منظومة الدفاع الجوي، الحديث يدور كذلك عن تكنولوجيا للقوات البرية".

كما ذكر السفير القطري أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري تقني بين قطر وروسيا، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الدوحة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأوضح العطية، أن ذلك يفتح الطريق للتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية، وإعداد الضباط والجنود والصيانة التقنية، مضيفاً: "في أقرب وقت سيتم تعيين ملحق عسكري قطري في موسكو، وكذلك ملحق عسكري روسي في الدوحة".

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