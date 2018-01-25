صور: أول ظهور لعائلة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

صور: أول ظهور لعائلة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، اليوم الخميس، صورة قالوا إنها لأبناء وأقارب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، من داخل حبسهم لدى جماعة الحوثي في صنعاء.

وحول الصورة المتداولة، قال الصحفي اليمني عباس الضالعي: "أول ظهور لأولاد الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من أقاربهم المعتقلين لدى مليشيا الحوثي بعد مقتل والدهم".

وأشار الضالعي، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر (تويتر)، إلى وجود العقيد محمد محمد عبد الله صالح الذي نشر خبراً سابقاً عن مغادرته المعتقل، ونُشر الخبر بحسب مصدر كبير مقرب منهم، لكنه اتضح عكس ذلك، لذا اعتذر عن الخبر".

في هذه الأثناء، نشرت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد، تغريدة على (تويتر)، علقت فيها على الصورة قائلة: "هذه صورتي التقطها إعلامي حوثي عند زيارتي لأولاد الزعيم صالح رحمه الله، واطمأنيت على حالتهم، ولم نعرف مكان سجنهم، ولكن أحضروهم لنا إلى مكتب تابع للحوثيين نصف ساعة فقط".

وكان رئيس اللجنة الثورية العليا، التابعة للحوثيين، محمد على الحوثي، قال مؤخراً في كلمة له في المسيرة الجماهيرية الكبرى بشارع المطار في صنعاء، "إن بعض أبناء علي عبد الله صالح موجودون في المستشفى، ونعمل لمعالجتهم ولم نذهب لاعتقالهم".


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