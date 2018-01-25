مقتل ثلاثة أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان شمال إيطاليا

رام الله - دنيا الوطن

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجروح بالغة جراء انحراف قطار ركاب عن مساره اليوم الخميس، قرب مدينة ميلانو شمال إيطاليا.



ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول في إدارة الطوارئ المحلية تأكيده أن من ثلاثة إلى خمسة مواطنين، راحوا ضحية الحادث الذي وقع صباح اليوم في محطة بيوتيلو ليميتو الواقعة على بعد 40 كم عن ميلانو، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع.



بدورها، قالت صحيفة (لا ستامبا) بأن عشرة مواطنين، تعرضوا لجروح بالغة، ونقل نحو 100 شخص إلى المستشفيات، إثر خروج القطار المؤلف من ثمانية عربات عن القضبان، مما أدى إلى انقلاب عربتين فيه، ولم يُحدد سبب الحادث لحد الآن.