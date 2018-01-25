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بحضور الحمد الله..اجتماعاً استثنائياً سياسياً خاصاً بالقدس بمقر الاتحاد الاوروبي نهاية الشهر

بحضور الحمد الله..اجتماعاً استثنائياً سياسياً خاصاً بالقدس بمقر الاتحاد الاوروبي نهاية الشهر
سفير فلسطين في الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين في الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا إن اجتماعاً استثنائياً سياسياً خاصاً بالقدس سيعقد بمقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري يحضره رئيس الوزراء رامي الحمد الله تحت عنوان "انقاذ حل الدولتين وايجاد الية لإعادة اطلاق المفاوضات السياسية وتحقيق السلام في المنطقة".

وقال الفرا صباح اليوم الخميس إن هذا الاجتماع الذي تشارك فيه أيضاً المجموعة المختصة بتنسيق المساعدات لدولة فلسطين يتم بشكل دوري، لكنه جاء هذه المرة استثنائيا عن الدورة العادية التي من المفترض ان تعقد في مارس القادم .

واضاف الفرا انه تم توجيه الدعوات لرئيسة المفوضية الاوروبية ووزيرة الخارجية النرويجية كون النرويج ترأس هذه المجموعة، ووزراء خارجية فلسطين ومصر والاردن والسعودية والكويت والامارات، اضافة الى الرباعية الدولية والامم المتحدة والدول المانحة واليابان وكندا واسبانيا وايطاليا .

واوضح الفرا ان المطلوب من الاجتماع سياسياً تنفيذ ما طلبه السيد الرئيس محمود عباس الاعتراف بدولة فلسطين وايجاد الية دولية جديدة لدفع عملية السلام وعدم التفرد الاميركي باتخاذ قرارات احادية الجانب وان تُفعل اوروبا دورها في تحقيق السلام.

وعلى المستوى الاقتصادي اشار الفرا ان المطلوب طرح مشاريع لدعم الاقتصاد الفلسطيني ودعم ميزانية الاونروا، مشيرا في هذا الصدد الى انه سيتم على هامش الاجتماع الحديث عن عدة اجتماعات اخرى للدول المانحة لمناقشة الوضع المالي للوكالة خاصة بعد قرار واشنطن الاخير بقطع المساعدات عنها .

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