جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن إقرار الكنيست الاسرائيلية قانونا يقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين يمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية، وهو قرار سياسي يهدف الى الضغط على عائلات الشهداء ويعتبر شكلا من اشكال التعذيب التي تمارس على ذوي الشهداء.



وأضاف جبارين في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس أن هذا القانون الذي أقرته الكنيست الاسرائيلية يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الانسان.