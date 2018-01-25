السعودية: أحبطنا مخطط هجومي لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد

فيديو أرشيفي: إحباط عملية تستهدف ملعب الجوهرة بجدة

رام الله - دنيا الوطنأفشلت الجهات الأمنية السعودية المختصة بمكافحة "الارهاب"، مخططاً أعده تنظيم القاعدة جنوب البلاد.ووفقاً لصحيفة (عكاظ) السعودية، فقد أفشلت الجهات الأمنية المختصة بمكافحة "الإرهاب" في السعودية، مخططا أعده تنظيم القاعدة، لتنفيذ تفجير في ضباط وزارة الداخلية السعودية المتواجدين على أحد المنافذ اليمنية، مؤكدة أن السلطات المختصة نجحت في إحباط خطة اثنين من عناصر التنظيم، خططا لتنفيذ العملية، بعد التوغل وسط الضباط، بذريعة الاستسلام وتقديم معلومات مهمة عن خلايا التنظيم.وكشفت المعلومات التي أعلنها المدعي العام، مساء أمس الأربعاء، خلال محاكمة عنصري القاعدة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن التنظيم كلف المتهم بتنفيذ الجريمة من خلال تواصله مع أحد ضباط وزارة الداخلية السعودية، والإدعاء بنيته في تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية، وتقديمه لمعلومات مغلوطة عن ذلك التنظيم من أجل كسب الثقة، وحضوره للمنفذ السعودي لمعرفة الإجراءات الأمنية وطريقة المقابلة تمهيداً لتنفيذ العملية المسلحة.وطلب المتهم الأول الوصول إلى المنفذ الحدودي، برفقة الآخر، إلا أنه عقب وصولهما اتضح لرجال الأمن أن هدفهما دراسة آلية الاستقبال عبر الحدود وجمع المعلومات عن النقاط الأمنية لاستهداف رجال الأمن، ليتم القبض عليهما.ووجه المدعي العام في الجلسة التي خصصت لتوجيه الاتهامات، خمس تهم، للمتهم الأول بانتمائه لتنظيم القاعدة ومبايعته لزعيم التنظيم في منطقة المكلا باليمن، وتخطيطه وشروعه في تنفيذ عملية، وتواصله مع أحد عناصر تنظيم الدولة في سوريا للبحث عن طريقة للانضمام إليهم هناك.كما وجه المدعي العام للمتهم الثاني، اتهامات شملت انتماءه لتنظيمي "القاعدة" والدولة ومبايعة قادتهما، وتجنيده المتهم الأول للعمل لصالح تنظيم "القاعدة"، وتخطيطه مع المتهم الأول في تنفيذ عملية مسلحة، ومرافقته أثناء قدومه للمملكة لمقابلة الجانب السعودي، لتقديم معلومات كاذبة للسلطات السعودية بهدف الكسب المادي.