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الصحة: لم نبلغ عن تسجيل أي إصابة بداء الكلب بفلسطين

الصحة: لم نبلغ عن تسجيل أي إصابة بداء الكلب بفلسطين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الصحة أسعد رملاوي، صباح اليوم الخميس، إن الوزارة لم تبلغ من أي من مديرياتها المنتشرة في المحافظات عن تسجيل حالات اصابة بداء الكلب.

وناشد رملاوي أي مواطن يتعرض للعض من كلاب أو ثعالب مراجعة مديريات وزارة الصحة لأخذ الطعم اللازم.

ودعا كذلك كل من شارك في قتل الحيوان الذي قام بعملية العقر إبلاغ الوزارة بذلك وأخذ الطعم اللازم أيضا.

وأضاف رملاوي أنه في حال كان العض من قبل حيوان أليف يتم مراقبة هذا الحيوان لعشرة أيام وفي حال نفق فإنه يكون مصابا بداء الكلب، وعلى المواطن الذي تعرض للعقر التوجه لأخذ الطعم اللازم.


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