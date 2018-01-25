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أبو أسعد: تساقط الثلوج غدا الجمعة سيقتصر على المرتفعات

أبو أسعد: تساقط الثلوج غدا الجمعة سيقتصر على المرتفعات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، صباح اليوم الخميس  إن تساقط الثلوج غدا الجمعة سيقتصر على المرتفعات التي تزيد عن 900 متر، وتوقع أن يكون ذلك ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة، مشيرا إلى أن الثلوج لن تكون تراكمية. 

وعدا ذلك، ستتساقط الأمطار على مختلف المناطق وتبقى الفرصة متاحة لذلك يوم السبت القادم أيضا.

هذا وحذر أبو أسعد المواطنين خلال المنخفض القادم من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد والثلج. كما تحذرهم من تدني مدى الرؤيا الأفقية.




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