نتنياهو يؤكد وجوب منع إيران من إمتلاك سلاح نووي

وتحدث نتياهو مطولا عن ضرورة صد العدوان الإيراني في المنطقة وأعرب عن رأيه بأنه لا يمكن إبقاء الاتفاق النووي مع إيران على حاله لأن هذا الاتفاق سيؤدي في غضون عدة سنوات إلى تسلح إيران بترسانة من القنابل النووية.هذا وأوضح نتياهو التزام إسرائيل بمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية وأكد على أنه يجب التعامل مع التقصيرات التي وردت في الاتفاق النووي.