نتنياهو يؤكد وجوب منع إيران من إمتلاك سلاح نووي

نتنياهو يؤكد وجوب منع إيران من إمتلاك سلاح نووي
رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
إلتقى رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في دافوس بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وقال: "الشراكة بيننا مهمة أيضا لأمن أوروبا". 

وتحدث نتياهو مطولا عن ضرورة صد العدوان الإيراني في المنطقة وأعرب عن رأيه بأنه لا يمكن إبقاء الاتفاق النووي مع إيران على حاله لأن هذا الاتفاق سيؤدي في غضون عدة سنوات إلى تسلح إيران بترسانة من القنابل النووية.

هذا وأوضح نتياهو التزام إسرائيل بمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية وأكد على أنه يجب التعامل مع التقصيرات التي وردت في الاتفاق النووي.

 


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