الأزهر يخصص ركناً للتعريف بالقدس في معرض القاهرة الدولي للكتاب

خصص الأزهر الشريف، ركناً للتعريف بقضية القدس، وتاريخها، ومقدساتها، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر افتتاحه السبت المقبل.





وذكر الأزهر في بيان، اليوم الخميس، أنه تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس بأن عام 2018 عام القدس، خَصّص جناح الأزهر، ركناً للتعريف بقضية القدس، من خلال عدد من الكُتيّبات والأفلام الوثائقية.





ويشارك الأزهر للعام الثاني على التوالي في جناح خاص به بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام، في دورته الـ 49 بأرض المعارض.





وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه المشاركة التواصل مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة، والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، والتعريف بقضية القدس ونصرته.





كما ينظم الجناح العديد من الندوات بمشاركة كوكبة من علماءِ وأساتذة الأزهر الشريف، بهدف فتح حوار مجتمعي بين رواد المعرض ومؤسسات الأزهر، لمناقشة العديد من القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن، وذلك بمشاركة مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية والترجمة، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، والمنظمة العالمية لخِرّيجي الأزهر، ومركز الترجمة، والرواق الأزهري.

رام الله - دنيا الوطن