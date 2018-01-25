الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة الغربية



ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق



سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.52% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.37 مقارنة بـــ 108.81 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).



على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.76%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.72%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.62%، كما سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بالشهر السابق.



ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه



سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.54% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.39 مقارنة بـــ 112.78 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.21%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 108.66 مقارنة بــــ 107.36 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.25%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.54 مقارنة بـــــ 115.25 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري



سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.05 مقارنة بـــــ 109.02 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



ملاحظة:



بيانات الضفة الغربية لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.



تنويه:



1. بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.



2. يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات، فمثلا مجموعة الحديد والصلب في البناء تتكون من عدد أكبر وأنواع مختلفة من السلع مقارنة مع مجموعة الحديد والصلب في الطرق.







رام الله - دنيا الوطناليكم مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية، خلال العام 2017.سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 2.32% خلال العام 2017 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 104.15 خلال العام 2017 (سنة الأساس 2013=100).سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 2.17% خلال العام 2017 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 104.16 خلال العام 2017 (سنة الأساس 2013=100).سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 3.42% خلال العام 2017 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 102.61 خلال العام 2017 (سنة الأساس 2013=100).سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف انشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.54% خلال العام 2017 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 108.05 خلال العام 2017 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف انشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.38% خلال العام 2017 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 111.92 خلال العام 2017 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف انشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.93% خلال العام 2017 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المجاري 108.62 خلال العام 2017 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية.خلال شهر كانون أول،12/2017سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.51% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.61 مقارنة بـ 105.07 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.75%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.45%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بالشهر السابق.سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.47% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.58 مقارنة بـ 105.08 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.75%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.39%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.21% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بالشهر السابق.سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.95% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.10 مقارنة بـ 104.12 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.13%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.70%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات استقراراً خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بالشهر السابق.