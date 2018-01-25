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تنقل 4964 مسافراً الثلاثاء على معبر الكرامة

تنقل 4964 مسافراً الثلاثاء على معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 4964 مسافراً في كلا الاتجاهين الثلاثاء، عبر معبر الكرامة، وكان على النحو التالي:-
مغادرون: 2453 مسافراً.
قادمون: 2511 مسافراً.
مرجعون: 3 مسافرين.

وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل معبر الكرامة اليوم الخميس من 07:30 صباحاً وحتى الساعة الـ 09:30 مساءً، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

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