تنقل 4964 مسافراً الثلاثاء على معبر الكرامة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 4964 مسافراً في كلا الاتجاهين الثلاثاء، عبر معبر الكرامة، وكان على النحو التالي:-

مغادرون: 2453 مسافراً.

قادمون: 2511 مسافراً.

مرجعون: 3 مسافرين.



وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل معبر الكرامة اليوم الخميس من 07:30 صباحاً وحتى الساعة الـ 09:30 مساءً، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.





رام الله - دنيا الوطن