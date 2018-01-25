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عائلة المصاب كامل العقاد تناشد الرئيس لتوفير تغطية مالية لإبنهم

عائلة المصاب كامل العقاد تناشد الرئيس لتوفير تغطية مالية لإبنهم
رام الله - دنيا الوطن
تناشدكم بإسم الإنسانية عائلة المصاب / كامل زياد كامل العقاد - رقم هوية 802952440 من قطاع غزة _محافظة خانيونس، بضرورة الإسراع فى عمل تغطيه ماليه لتحويله لتلقي العلاج الضروري لإنقاذ حياة إبننا إلى مشافي داخل الخط الاخضر، حيث أنه أصيب بصعقة كهربائية الأسبوع الماضى أدت الى حروق من الدرجة الثالثة في أنحاء جسمه.

مع العلم أنه يرقد الآن في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس وحالته خطيرة جدا، وتحتاج منكم إلى تدخل سريع لإنقاذ حياته.

آملين منكم سرعة الاستجابة لمطلبنا الانساني، ودمتم زخرا للوطن وبلسما للمرضى وأصحاب الحاجة وتقبوا منا فائق الإحترام لسيادتكم

للتواصل جوال/ 0598144786

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