مباشر | التحركات الفلسطينية الدولية و تداعيات زيارة نائب ترامب

وزير خارجية الدنمارك: لا نفكر بنقل سفارتنا إلى القدس

وزير خارجية الدنمارك: لا نفكر بنقل سفارتنا إلى القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الدنماركي اندرس صامويلسن: إن بلاده لا تفكر بنقل سفارتها إلى القدس، وإنها ملتزمة بموقف الاتحاد
الأوروبي حيال عملية السلام والقدس تحديداً. 

وأضاف: أن قضية القدس من أكثر القضايا حساسية، وأن نقل أي سفارة إلى القدس في الظروف الحالية سيسبب ردات فعل قوية في المنطقة لأن قضية القدس لا تقتصر على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فحسب، وإنما تتعدى ذلك إلى العالم.

وقال صامويلسن: إن مجلس أوروبا لم يصدر موقفاً رسمياً حول اعتراف ترامب، إلا أنه أعرب عن أمله بإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يتماشى مع القانون الدولي لضمان الوصول إلى سلام دائم في المنطقة.

جاء ذلك، في معرض رده على سؤال موجه من النائب فيصل أبو شهلا، بعد خطاب ألقاه أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تعقد اجتماعها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وكان أبو شهلا قد وجه سؤالاً لصامويلسن الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس أوروبا حول موقف مجلس أوروبا من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي والاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن، وتساءل أبو شهلا قائلاً: ألم يحن الوقت للاعتراف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال؟

يذكر، أن فلسطين تشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفتها شريكاً من أجل الديمقراطية، ويشارك في هذه الدورة، وفد برئاسة النائب برنارد سابيلا، وعضوية النواب قيس خضر، ود. فيصلأ أبو شهلا، ود. سحر القواسمي.

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