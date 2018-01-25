ترامب مستعد للخضوع لاستجواب تحت القسم

ترامب مستعد للخضوع لاستجواب تحت القسم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، استعداده للخضوع لاستجواب من جانب روبرت مولر، المحقق الخاص المكلف بالتحقيق بحصول تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترامب الانتخابية وروسيا، التي باتت تعرف بـ "روسيا غيت".

وقال ترامب لصحفيين بالبيت الأبيض "أنا مستعد لفعل ذلك، سأفعل ذلك تحت القسَم، أتطلع حقاً إلى فعل هذا"، مكرراً أنه لم يحصل "أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي قبل ساعات من توجهه إلى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس).

وفي 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن محامي ترامب، في مقاطع من مقابلة مع شبكة (سي بي أس)، أن الرئيس الأميركي "يتطلع للجلوس والرد على الأسئلة التي يمكن أن يطرحها" مولر.

وينفي ترامب بشكل قاطع، أن تكون حملته تعاونت مع روسيا من أجل تقويض حملة منافسته هيلاري كلينتون، حيث ينطوي المثول أمام مولر بالنسبة إلى ترامب على مخاطر قانونية وسياسية.

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