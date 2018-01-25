كوريا الشمالية توجه نداءً تاريخياً إلى جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية توجه نداءً تاريخياً إلى جارتها الجنوبية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت السلطات في كوريا الشمالية، الخميس، نداءً إلى الشعب الكوري الجنوبي من أجل تخفيف حدة التوتر بين البلدين.

ووفقاً لوكالة (زتاك)، فإن الحكومة الكورية الشمالية، وجهت نداء إلى الشعب الكوري الجنوبي، تحدثت فيه عن أن توحيد الكوريتين هو أهم مهمة أمام الشعبين، حيث أكدت كوريا الشمالية، أن توحيد الكوريتين هو مسألة تخص البلدين والشعبين فقط.

وفي السياق نفسه، تقترح كوريا الشمالية خفض حدة الانتقادات الموجهة لها ولبرامجها النووية، الأمر الذي يؤدي إلى دخول العلاقات بين البلدين في العديد من المشاكل.

ودعت بيونغ يانغ الأمة الكورية إلى معارضة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي من الممكن أن تؤدي إلى حرب نووية.

وتقترح تكثيف الاتصالات بين الشمال والجنوب، وتفعيل الأنشطة الإنسانية والسياسية وتعزيز الروابط الحزبية بينهما.

وتعرب سلطات كوريا الشمالية عن أملها بأن تكون سنة 2018 "سنة تحول حاد" في مسألة التقارب بين البلدين.

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