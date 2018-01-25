القائمة المشتركة تطالب بكشف اللجنة السرية المتعلق بعائلة التميمي





وجاء توجه زحالقة هذا بعد كشف الموضوع في صحيفة (هآرتس)، أمس.



وجاء في رسالة زحالقة، أن "النقاش المقصود ينطوي على طابع عام، وكشفه لا يتعلق بمزاعم السرية الأمنية، ولذلك يجب كشف البروتوكولات أمام الجمهور، كي يتمكن من الانطباع والحكم على الحضيض الأخلاقي والسياسي لمنتخبين يجب كشف عملهم أمام الجميع، حتى في دناءتهم وحالة الهلوسة التي تصيبهم"، وقال زحالقة: إن الموضوع لا يزال على صلة في ضوء النشر عنه ولأن نائب الوزير اورن يكرر نغمته العنصرية".



وأضاف زحالقة، أن "تشكيك أورن في حقيقة عائلة التميمي ومظهرها ولون بشرتها ليس أمرًا بائسًا فحسب، بل هو عنصرية وقحة، وانحطاط إلى الدرك الأسفل، ودليل إفلاس على كل المستويات".



وفي وقت لاحق، عزز اورن تمسكه بادعائه بأن عائلة التميمي ليست عائلة حقيقية، وكتب على حسابه في (تويتر): "طفل ابن 12 يتصور مع جبس على يده اليمنى، وفي اليوم التالي مع جبس على يده اليسرى، قولوا لي أنتم إن لم يكن ذلك تمثيلاً ممولاً؟ عائلة التميمي هي جزء من صناعة (Paliwood) وترسل أولادها لمواجهة جنود الجيش من أجل التسبب بضرر لصورة إسرائيل مقابل المال".



وحسب أورن، فقد طرح الموضوع للنقاش قبل أكثر من عامين، عندما ترأس لجنة فرعية سرية في لجنة الخارجية والأمن، ففي حينه، قال، ثار الاشتباه بأن المقصود "عائلة ليست حقيقية تم تركيبها بشكل خاص في خدمة الدعاية الفلسطينية".



وقالوا في مكتب اورن إن "التكهن النهائي هو أن المقصود عائلة انضم إليها، تدريجياً، أولاد يلائمون الصورة التي يبحثون عنها" لكنه، وفقاً لمكتب اورن "لا يوجد استنتاج قاطع في الموضوع".



وقال اورن لصحيفة (هآرتس) أمس: "فحصنا الكثير من الجوانب المتعلقة بظاهرة التميمي. مثلاً، كان هناك طفل، ينتمي ظاهراً إلى العائلة ولكنه اختفى قليلاً، وكان يصل إلى التظاهرات مرة مع جبس على يده اليمنى، وفي اليوم التالي مع جبس على اليد اليسرى، أو بدون جبس، وفحصنا مظهر العائلة، وما إذا كان مظهر أفرادها قد اختير كما هم، وجوه منمشة، فاتحة، واللباس، أيضاً، لباس أمريكي تماما، غير فلسطيني، مع قبعات بيسبول معكوسة، حتى أن الأوروبيين لا يرتدون قبعة البيسبول معكوسة. كل شيء كان جاهزاً، بعد الاستفزاز أو الشجار كانت تصدر ملصقات أو حتى قمصان تحمل صور الولد، كل شيء كان جاهزاً هذا ما يسمى باليوود (Pallywood) (دمج بين كلمتي فلسطين وهوليود بالإنجليزية).



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية، إن رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة النائب جمال زحالقة، توجه إلى رئيس الكنيست، يولي ادلشتين، أمس الأربعاء، وطالبه بالكشف عن بروتوكولات النقاش الذي بادر إليه نائب الوزير مايكل اورن (كلنا) حول ما إذا كانت عائلة تميمي "حقيقية"، أم أن المقصود مجموعة من الممثلين.