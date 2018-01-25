مباشر | التحركات الفلسطينية الدولية و تداعيات زيارة نائب ترامب

زملط: نسعى لتشكيل إطار دولي لعملية السلام

زملط: نسعى لتشكيل إطار دولي لعملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة حسام زملط، لدى استقباله وفداً من ممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والقدس المحتلة، وواشنطن "إن فلسطين لم ولن تتفاوض على المبادئ التي أقرها الاتحاد الأوروبي والمنظومة الدولية مئات المرات، وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967".

وأضاف زملط خلال اللقاء، الذي عقد بمقر سفارة دولة فلسطين بواشنطن، "أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يؤهل الولايات المتحدة لتولي دور الوسيط المحايد، خصوصاً في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة، تسعى بالقول والفعل لتقويض فرص السلام".

وأكد أن ترامب ضرب في أسس عملية السلام، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى تشكيل إطار دولي مهمته تطبيق القرارات، والقانون الدولي، ووضع الآليات، والضمانات، وجدول زمني لتطبيق القانون، لا التفاوض عليه.

وشدد على أن الفرصة الآن مواتية لتفعيل دور جميع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، لما تتمتع به أوروبا من أهمية جغرافية وسياسية واقتصادية، ما يجعلها شريكاً مهمّا لمساعي السلام القائم على الحقوق والقانون الدولي.

من جانبه، أكد الوفد موقف الاتحاد الأوروبي الراسخ والقائم على أساس حل الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وضمان حل كل القضايا الأساسية، حسب سياسة الاتحاد الأوروبي، والقرارات، والإجماع الدولي.

وأشاد المسؤولون الأوروبيون بالزيارة المهمّة التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الحالي، وأهمية تعميق العلاقة الفلسطينية الأوروبية.

أخبار ذات صلة

سلطة الموانئ: ميناء غزة بحاجة لتدعيم كاسر الموج

سلطة الموانئ: ميناء غزة بحاجة لتدعيم كاسر الموج

بحضور الحمد الله..اجتماعاً استثنائياً سياسياً خاصاً بالقدس بمقر الاتحاد الاوروبي نهاية الشهر

بحضور الحمد الله..اجتماعاً استثنائياً سياسياً خاصاً بالقدس بمقر الاتحاد الاوروبي نهاية الشهر

جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

عريقات: لا سلام بلا ثمن..ولا نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال

عريقات: لا سلام بلا ثمن..ولا نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال

الصحة: لم نبلغ عن تسجيل أي إصابة بداء الكلب بفلسطين

الصحة: لم نبلغ عن تسجيل أي إصابة بداء الكلب بفلسطين

القضية الفلسطينية على جدول القمة الإفريقية الـ 30 بأديس أبابا

القضية الفلسطينية على جدول القمة الإفريقية الـ 30 بأديس أبابا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

سلطة الموانئ: ميناء غزة بحاجة لتدعيم كاسر الموج

سلطة الموانئ: ميناء غزة بحاجة لتدعيم كاسر الموج

جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

عريقات: لا سلام بلا ثمن..ولا نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال

عريقات: لا سلام بلا ثمن..ولا نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال

القضية الفلسطينية على جدول القمة الإفريقية الـ 30 بأديس أبابا

القضية الفلسطينية على جدول القمة الإفريقية الـ 30 بأديس أبابا

عربي

السعودية: أحبطنا مخطط هجومي لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد

السعودية: أحبطنا مخطط هجومي لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد

الحكم بالإعدام لمدانيْن بذبح جنود لبنانيين

الحكم بالإعدام لمدانيْن بذبح جنود لبنانيين

جون ماكين يهاجم ثورة 25 يناير.. ومصر ترد: تصريحاته واهية

جون ماكين يهاجم ثورة 25 يناير.. ومصر ترد: تصريحاته واهية

العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار

العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار

منوعات

هذه الطفلة أصبحت من أكثر نجمات العالم العربي جاذبية

هذه الطفلة أصبحت من أكثر نجمات العالم العربي جاذبية

&#34;أبو مسامح&#34; في ذمة الله

"أبو مسامح" في ذمة الله

شكوك بقتلها.. وفاة إعلامية عربية بعد 3 أيام على زواجها

شكوك بقتلها.. وفاة إعلامية عربية بعد 3 أيام على زواجها

فيديو مثير للجدل .. هل نسيت فيفي عبده كيف ترقص؟

فيديو مثير للجدل .. هل نسيت فيفي عبده كيف ترقص؟