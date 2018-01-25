مباشر | التحركات الفلسطينية الدولية و تداعيات زيارة نائب ترامب

21 منظمة دولية تحتج لدى إدارة ترامب بشأن تقليصات (أونروا)

21 منظمة دولية تحتج لدى إدارة ترامب بشأن تقليصات (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أرسل قادة 21 منظمة رائدة تشارك في الاستجابة الإنسانية الدولية، اليوم الخميس، رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعارض "بأشد العبارات" القرار الأميركي بحجب 65 مليون دولار من المساهمات الأميركية المخطط لها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وجاء في الرسالة: نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية المترتبة على هذا القرار بشأن المساعدات التي تدعم حياة الأطفال، والنساء، والرجال في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، وبغض النظر عما إذا كانت عبارة عن مساعدات غذائية طارئة، أو فرص للحصول على الرعاية الصحية الأولية، أو التعليم الابتدائي، أو أي دعم آخر مهم بالنسبة للسكان الضعفاء، فلا شك في أن هذه التخفيضات، سيكون لها عواقب وخيمة إذا ما تم المضي بها".

وأُرسلت الرسالة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي إتش آر ماكمستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

وقال رئيس منظمة اللاجئين الدولية، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون السكان واللاجئين والهجرة اريك شوارتز: وفق ما جاء في تعليقات السفيرة هالي، فإن هذا القرار يهدف إلى معاقبة القادة السياسيين الفلسطينيين، وإرغامهم على تقديم تنازلات سياسية، ولكن من الخطأ معاقبة الزعماء السياسيين، من خلال حرمان المدنيين من المساعدات التي تحافظ على حياتهم، ويعد هذا خروجاً خطيراً ومذهلاً عن خط السياسة الأميركية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الدولية، بحيث تتعارض بشكل صارخ مع القيم التي تتبناها الإدارات الأميركية، والشعب الأمريكي أيضاً.

وأضاف مدير المجلس النرويجي للاجئين في الولايات المتحدة الأميركية، والمشارك في تنظيم الرسالة مع منظمة اللاجئين الدولية جويل تشارني: كانت تنص السياسة الأميركية لعقود من الزمن على أن" الطفل الجائع لا يعرف السياسة"، بحسب ما ذكر الرئيس ريغان لتبرير المساعدة الأمريكية للمجاعة في أثيوبيا عام 1984، فينبغي تقديم المساعدات لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة على أساس الحاجة فقط، ولا يوجد أي مبرر لانتهاك هذا المبدأ في حالة المدنيين الفلسطينيين".

وختمت الرسالة إلى إدارة ترامب بالقول: "من دواعي القلق العميق أن نرى مثل هذا التجاهل العفوي للمبادئ التي كانت حاسمة في مداولات السياسة الأميركية على مدى عقود عديدة، ونأمل بشدة أن تعيدوا النظر في هذا القرار المؤسف الذي نعتقد أنه يقوض القيم المهمة والحاسمة، كما يقوض القيادة الأميركية في أنحاء العالم".

أخبار ذات صلة

سلطة الموانئ: ميناء غزة بحاجة لتدعيم كاسر الموج

سلطة الموانئ: ميناء غزة بحاجة لتدعيم كاسر الموج

بحضور الحمد الله..اجتماعاً استثنائياً سياسياً خاصاً بالقدس بمقر الاتحاد الاوروبي نهاية الشهر

بحضور الحمد الله..اجتماعاً استثنائياً سياسياً خاصاً بالقدس بمقر الاتحاد الاوروبي نهاية الشهر

جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

عريقات: لا سلام بلا ثمن..ولا نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال

عريقات: لا سلام بلا ثمن..ولا نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال

الصحة: لم نبلغ عن تسجيل أي إصابة بداء الكلب بفلسطين

الصحة: لم نبلغ عن تسجيل أي إصابة بداء الكلب بفلسطين

القضية الفلسطينية على جدول القمة الإفريقية الـ 30 بأديس أبابا

القضية الفلسطينية على جدول القمة الإفريقية الـ 30 بأديس أبابا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

عريقات: لا سلام بلا ثمن..ولا نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال

عريقات: لا سلام بلا ثمن..ولا نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال

ادعيس يستنكر قرار حكومة الاحتلال إعادة مناقشة مشروع &#34;إسكات الأذان&#34;

ادعيس يستنكر قرار حكومة الاحتلال إعادة مناقشة مشروع "إسكات الأذان"

الاحتلال يعتقل 14 مواطناً من أنحاء متفرقة من الضفة

الاحتلال يعتقل 14 مواطناً من أنحاء متفرقة من الضفة

عربي

السعودية: أحبطنا مخطط هجومي لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد

السعودية: أحبطنا مخطط هجومي لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد

الحكم بالإعدام لمدانيْن بذبح جنود لبنانيين

الحكم بالإعدام لمدانيْن بذبح جنود لبنانيين

جون ماكين يهاجم ثورة 25 يناير.. ومصر ترد: تصريحاته واهية

جون ماكين يهاجم ثورة 25 يناير.. ومصر ترد: تصريحاته واهية

العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار

العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار

منوعات

&#34;أبو مسامح&#34; في ذمة الله

"أبو مسامح" في ذمة الله

شكوك بقتلها.. وفاة إعلامية عربية بعد 3 أيام على زواجها

شكوك بقتلها.. وفاة إعلامية عربية بعد 3 أيام على زواجها

فيديو مثير للجدل .. هل نسيت فيفي عبده كيف ترقص؟

فيديو مثير للجدل .. هل نسيت فيفي عبده كيف ترقص؟

تعليق صادم يؤكد الأمر .. هل تزوجت شيرين من حُسام حبيب؟

تعليق صادم يؤكد الأمر .. هل تزوجت شيرين من حُسام حبيب؟