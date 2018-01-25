مداهمات جديدة واعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدن جنين ورام الله وقلقيلية وبيت لحم، وشنت عمليات دهم واعتقال.



وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جنود الاحتلال، اعتقلت الشاب نضال صبيح، عقب مداهمة منزله بالبلدة القديمة في الخضر جنوب بيت لحم.



وداهمت منزل فايز موسى في قرية بيت لقيا قضاء رام الله، وعبثت بمحتوياته.



كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين، وانتشرت في عدة مناطق، كما شرعت قوات كبيرة بعمليات تمشيط في قرى غرب جنين منها تعنك ومفترق عانين، ونفذت دوريات الاحتلال نشاطاً أمنياً في مدينة قلقيلة.



وأصيب فتى، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على مدخل قرية برقة شمال مدينة نابلس.



وأفاد شهود بأن الفتى محي الدين عبد الرحمن صلاح (15عامًا)، أصيب برصاصة في عنقه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل برقة.



من جانب متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله عوض عبيات من بيت لحم، بعد مداهمة منزله والتنكيل به والاعتداء عليه بالضرب.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد حسن سويطي، وخلفت فيه خراباً كبيراً.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء الأغبر من المساكن الشعبية.