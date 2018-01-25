مباشر | التحركات الفلسطينية الدولية و تداعيات زيارة نائب ترامب

الحكم بالإعدام لمدانيْن بذبح جنود لبنانيين

الحكم بالإعدام لمدانيْن بذبح جنود لبنانيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكما بإعدام ثلاثة موقوفين بعد إدانتهم بذبح جندييْن والتخطيط لإقامة "إمارة" في شمال لبنان.

وذكرت المحكمة في بيان أنها حكمت بإعدام الموقوف بلال ميقاتي لإقدامه على ذبح الجندي علي السيد والمشاركة في ذبح الجندي عباس مدلج، والموقوف عمر ميقاتي لإتلافه جثمان السيد والمشاركة بذبح مدلج، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

هذا وقضت المحكمة بالإعدام كذلك على الموقوف بلال العتر لإدانته بالانتماء الى مجموعة أحمد ميقاتي الملقب بـ "أبو الهدى" والذي خطط لإقامة "إمارة إسلامية" في شمال لبنان.

فيديو أرشيفي: ذابح العسكريين بلال ميقاتي تلقى أول الأحكام بحقه في جرم الانتماء الى تنظيم الدولة

 

أخبار ذات صلة

السعودية: أحبطنا مخطط هجومي لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد

السعودية: أحبطنا مخطط هجومي لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد

جون ماكين يهاجم ثورة 25 يناير.. ومصر ترد: تصريحاته واهية

جون ماكين يهاجم ثورة 25 يناير.. ومصر ترد: تصريحاته واهية

العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار

العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية

خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية

اتحاد المحامين العرب يرفض دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية

اتحاد المحامين العرب يرفض دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

سلطة الموانئ: ميناء غزة بحاجة لتدعيم كاسر الموج

سلطة الموانئ: ميناء غزة بحاجة لتدعيم كاسر الموج

جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

جبارين: قانون تقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين خرقاً للقوانين الدولية

عريقات: لا سلام بلا ثمن..ولا نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال

عريقات: لا سلام بلا ثمن..ولا نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال

القضية الفلسطينية على جدول القمة الإفريقية الـ 30 بأديس أبابا

القضية الفلسطينية على جدول القمة الإفريقية الـ 30 بأديس أبابا

عربي

السعودية: أحبطنا مخطط هجومي لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد

السعودية: أحبطنا مخطط هجومي لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد

الحكم بالإعدام لمدانيْن بذبح جنود لبنانيين

الحكم بالإعدام لمدانيْن بذبح جنود لبنانيين

جون ماكين يهاجم ثورة 25 يناير.. ومصر ترد: تصريحاته واهية

جون ماكين يهاجم ثورة 25 يناير.. ومصر ترد: تصريحاته واهية

العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار

العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار

منوعات

هذه الطفلة أصبحت من أكثر نجمات العالم العربي جاذبية

هذه الطفلة أصبحت من أكثر نجمات العالم العربي جاذبية

&#34;أبو مسامح&#34; في ذمة الله

"أبو مسامح" في ذمة الله

شكوك بقتلها.. وفاة إعلامية عربية بعد 3 أيام على زواجها

شكوك بقتلها.. وفاة إعلامية عربية بعد 3 أيام على زواجها

فيديو مثير للجدل .. هل نسيت فيفي عبده كيف ترقص؟

فيديو مثير للجدل .. هل نسيت فيفي عبده كيف ترقص؟