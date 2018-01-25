الحكم بالإعدام لمدانيْن بذبح جنود لبنانيين

فيديو أرشيفي: ذابح العسكريين بلال ميقاتي تلقى أول الأحكام بحقه في جرم الانتماء الى تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكما بإعدام ثلاثة موقوفين بعد إدانتهم بذبح جندييْن والتخطيط لإقامة "إمارة" في شمال لبنان.وذكرت المحكمة في بيان أنها حكمت بإعدام الموقوف بلال ميقاتي لإقدامه على ذبح الجندي علي السيد والمشاركة في ذبح الجندي عباس مدلج، والموقوف عمر ميقاتي لإتلافه جثمان السيد والمشاركة بذبح مدلج، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).هذا وقضت المحكمة بالإعدام كذلك على الموقوف بلال العتر لإدانته بالانتماء الى مجموعة أحمد ميقاتي الملقب بـ "أبو الهدى" والذي خطط لإقامة "إمارة إسلامية" في شمال لبنان.