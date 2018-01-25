العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار

فيديو أرشيفي: الملك عبد الله الثاني يستقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في عمان

رام الله - دنيا الوطنأعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددا على ضرورة دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار.وشدد الملك الأردني خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على هامش مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، على موقف الأردن الثابت في دعم العراق في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره، وصولا إلى عراق مزدهر يحقق طموحات شعبه، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).واستعرض الجانبان، جهود الحرب على الإرهاب وضرورة دعم الجهود التي يبذلها العراق للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.وتم التأكيد، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على مواصلة توسيع آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها.