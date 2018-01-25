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هل بدأت أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس؟

هل بدأت أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس؟
مقر فندق "عيدن" في القدس
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تبدأ الإدارة الأمريكية بخطوات فعلية لنقل سفارتها من إسرائيل إلى مدينة القدس، كما جاء في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما أكده نائبه مايك بنس، بحسب ما كشفه تقرير بثته القناة الإسرائيلية الثانية.

وبحسب التقرير، شاهد سكان حي "أرنونا" في القدس مجموعة من العمال الأميركيين ينقلون أغراضاً وصناديق ومعدات ثقيلة تحمل ختم القنصلية الأميركية إلى فندق "عيدن" المتواضع في الحي، الذي، بحسب علمهم، تم إغلاقه منذ فترة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأغلق الفندق الذي يحتوي على 24 غرفة وجناح بسبب الركود وقلة النزلاء، وعرض التقرير أقوال أحد المتواجدين في الحي بأن الفندق الصغير تم بيعه، دون تحديد تفاصيل الطرف الذي اشتراه.

وقالت القناة: "إنه على ضوء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية إلى فندف "ديبلومات" القريب من الفندق، يتم نقل بعض مكاتب القنصلية التي تقدم خدمات معينة، لتصبح قريبة قدر الإمكان من موقع السفارة الجديدة".

ويبعد الفندق الذي يتم تحويله لمبنى تابع للقنصلية الأميركية أكثر من كيلومتر واحد بقليل عن موقع السفارة الأميركية مستقبلًا، ومن المتوقع، أن ينتقل إليه طاقم مصغر في الأيام القريبة، على أن يتم نقل طاقم مصغر آخر إلى موقع السفارة في الأشهر القريبة.

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